Dieci anni dall’omicidio stradale La battaglia della famiglia Guarnieri | Riconosciuta dignità alle vittime

A dieci anni dall’approvazione della legge sull’omicidio stradale, la famiglia Guarnieri continua a chiedere che siano riconosciute dignità e rispetto alle vittime di incidenti. La legge, introdotta in quegli anni, mira a tutelare chi perde la vita sulle strade e a responsabilizzare i conducenti. La questione della sicurezza stradale rimane al centro del dibattito pubblico, anche a distanza di un decennio.

di Antonio Passanese A dieci anni dall’introduzione della legge sull’ omicidio stradale, la sicurezza sulle strade resta una priorità. La norma, entrata in vigore il 25 marzo 2016 nasce dalla mobilitazione seguita alla morte di Lorenzo Guarnieri, il 17enne investito e ucciso alle Cascine nel 2010. "Questa legge più che un padre o una madre ha una famiglia: la famiglia Guarnieri", ha detto Matteo Renzi presentando il libro ’La legge che non voleva nascere. Dieci anni di omicidio stradale: una battaglia di civiltà’. La sindaca Sara Funaro ha ricordato che tra il 2023 e il 2025 gli incidenti in città sono scesi da 3.686 a 3.085 e quelli mortali da 15 a 8, ma "l’obiettivo resta zero vittime". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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