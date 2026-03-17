Dialetto Affluenza record per ’La sgranera’

Un grande pubblico ha partecipato con entusiasmo alla rappresentazione della commedia ’Al successe a Romagnan-La sgranera’ al Teatro Guglielmi, organizzata dall’Associazione Teatro Città di Massa. La serata ha registrato un’affluenza record, con numerosi spettatori che hanno riempito la sala per assistere alla pièce. L’evento ha visto la partecipazione di attori e organizzatori, che hanno contribuito al successo della rappresentazione.

Un successo clamoroso ha travolto il Teatro Guglielmi in occasione della rappresentazione della commedia ’ Al successe a Romagnan-La sgranera ’, messa in scena dall’ Associazione Teatro Città di Massa. Nelle quattro serate di spettacolo si è registrata un’affluenza record, a conferma dell’amore e della passione del pubblico per la storica compagnia cittadina, che proprio quest’anno festeggia i 60 anni di ininterrotta attività artistica. L’evento, inserito nell’ambito della XVII rassegna di Teatro in dialetto massese con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Massa, si è contraddistinto per grande divertimento e occasioni per riflettere, accolti con pareri entusiasti e applausi calorosi, anche a scena aperta, testimoniando un consenso saldissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dialetto Affluenza record per ’La sgranera’ Articoli correlati Del Piero fa volare il J Museum: registrata affluenza record con la mostra per AlexCarnesecchi alla Juventus e Di Gregorio all’Atalanta: scambio possibile? Così Fabrizio Romano Douglas Luiz è rinato, gol di tacco al Chelsea. Hockey Paralimpico: record di affluenza, USA battonoL’Arena Santa Giulia ospita la finale di hockey su ghiaccio delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026, un evento che ha raggiunto il tutto esaurito con...