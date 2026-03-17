Il difensore del Napoli si sta allenando con il gruppo e potrebbe tornare in campo già nella prossima partita contro il Milan. La squadra azzurra sta monitorando le condizioni fisiche dei giocatori ancora infortunati e si prepara alla sfida di campionato. La convocazione di Di Lorenzo dipende dall'evoluzione del suo stato di salute e dai risultati degli allenamenti.

Il Napoli continua a lavorare per recuperare gli ultimi giocatori fermi ai box e presentarsi al completo nel finale di stagione. Dopo il rientro progressivo di diversi titolari, l’attenzione dello staff medico e di Antonio Conte è ora concentrata su due nomi: Stanislav Lobotka e il capitano Giovanni Di Lorenzo. Il centrocampista slovacco è il primo indiziato a tornare a disposizione, ma nelle prossime settimane potrebbe rivedersi anche il terzino azzurro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il recupero di Di Lorenzo non sarebbe lontano e la sosta del campionato potrebbe rappresentare un momento chiave nel suo percorso di riatletizzazione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Di Lorenzo verso il rientro: possibile contro il Milan

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