L'agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha confermato che il difensore del Napoli tornerà in campo dopo la partita contro il Milan. La dichiarazione è stata rilasciata a radio Crc, in merito alle condizioni di salute dell’atleta dopo l’infortunio. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di recupero o sulla natura dell’infortunio.

L’agente del difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio Crc sulle condizioni del calciatore Infortunio Di Lorenzo. Rientro Di Lorenzo? “ Credo che vedremo Giovanni dopo Napoli-Milan a metà del mese d’aprile. Gli infortuni vanno curati, seguiti, monitorati e aggiornati di settimana in settimana. Se così fosse, sarebbe davvero un miracolo poiché noi pensavamo che i tempi di recupero fossero molto più lunghi. Nonostante abbia 33 anni, lui non è una persona normale. Dal punto di vista professionale riesce con la sua forza di volontà ad anticipare i tempi di recupero. Giovanni non si sposta di un millimetro, lui rimane sempre uguale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Lorenzo, l’agente: “Tornerà in campo dopo Napoli-Milan”

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