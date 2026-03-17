Destra acquattata scansa la guerra se non è quella civile

La destra si mantiene in posizione defilata, evitando di intervenire in conflitti che non riguardano direttamente i propri interessi, tranne che per quelli interni o civili. Le dichiarazioni pubbliche spesso richiamano un atteggiamento di prudenza o di distanza rispetto a scontri politici o sociali più ampi. Nelle recenti occasioni, si sono notati discorsi che evitano di affrontare questioni esterne, concentrandosi invece su temi nazionali o interni.

Beati i giovani affamati di gloria, perché saranno saziati», tuonava Gabriele D’Annunzio il 5 maggio 1915 a Genova, davanti allo scoglio di Quarto da cui erano partiti i mille garibaldini in camicia rossa. La folla acclamava il Vate che in quelle «radiose giornate di maggio» trascinarono l’Italia a rovesciare le alleanze per gettarsi, buon’ultima, nella Grande Guerra. Con quale bilancio disastroso, lo si sarebbe constatato dopo l’ascesa e la caduta del fascismo, trent’anni dopo. Adesso, nella guerra che divampa, siamo qui a chiederci: oibò, davvero i discepoli degli interventisti di allora si son trasformati in neutralisti? Da cultori che... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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