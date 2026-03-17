Deroga Usa sul petrolio della Russia l'economista a Fanpage | Aiuta Putin ma Trump è imprevedibile

Un economista ha commentato a Fanpage che la deroga degli Stati Uniti alle sanzioni sul petrolio russo e l'aumento del prezzo del Brent rafforzano le casse di Mosca. La decisione statunitense permette alle compagnie di continuare ad importare petrolio russo, mentre il rialzo dei prezzi si riflette sui mercati energetici globali. L'analista ha sottolineato che questa scelta può favorire Mosca, anche se il comportamento di Washington resta imprevedibile.

La deroga Usa alle sanzioni sul petrolio russo e il rialzo del Brent danno ossigeno alle finanze di Mosca. Ma al Cremlino cresce il nervosismo per l’imprevedibilità di Trump. L’economista Vladislav Inozemtsev avverte: i vantaggi potrebbero essere temporanei e la Russia si prepara a puntare sempre più su forza militare e alleanze asiatiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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