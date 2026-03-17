Il documentario di Louis Theroux su Netflix esplora il mondo degli uomini coinvolti nella manosfera, un ambiente online dove si discutono temi legati alla mascolinità e alle relazioni. Viene mostrato come alcuni di loro promuovano idee sulla monogamia unilaterale e si confrontino con le proprie convinzioni. Il film si concentra sulle testimonianze di chi frequenta queste comunità e sui contenuti condivisi.

Dentro la manosfera ce lo dice chiaramente: essere maschio significa ribellarsi al Matrix - ovvero a una società che godrebbe nel far fallire gli uomini -, dedicarsi al culto di sé stessi, guadagnare migliaia di dollari e trattare le donne come esseri subalterni e inferiori. Justin Waller, un altro esponente della manosfera intervistato da Theroux, dice per esempio di praticare con la sua compagna una «monogamia unilaterale», il che vuol dire che lui può portarsi a letto quante donne vuole mentre a lei non è neanche consentito parlare con altri maschi. «Devi essere l'eroe della tua relazione: non ci deve essere una parità», spiega... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dentro la manosfera: il documentario di Netflix dedicato agli uomini che odiano le donne e praticano la «monogamia unilaterale» è un horror moderno

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