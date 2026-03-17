Denny Hamlin ha conquistato la sua 61ª vittoria nella serie NASCAR Cup, superando così il limite di 60 successi che si era prefissato. La sua carriera nel campionato si arricchisce con questo risultato, portandolo vicino al record di 67 vittorie totali. La vittoria più recente si aggiunge a un percorso di successi che dura ormai diversi anni.

Denny Hamlin ha raggiunto quota 61 vittorie nella serie NASCAR Cup, superando l’obiettivo personale di sessanta successi che per anni ha guidato la sua carriera. Il pilota della Joe Gibbs Racing ha fissato una previsione realistica sul totale finale delle sue vittorie, stimando un arresto a 67 trionfi prima della scadenza del contratto previsto per la stagione successiva. La gara di Las Vegas rappresenta l’ultimo traguardo significativo prima dell’avvio di una nuova fase nella sua carriera agonistica. La decisione di definire un tetto numerico per i suoi successi nasce dalla consapevolezza che il destino nei titoli di campionato sfugge spesso al controllo diretto dell’atleta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Denny Hamlin: 61 vittorie e il tetto finale a 67 successi

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