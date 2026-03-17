De Masi imprenditore sotto scorta | Il male è gentile poi si prende tutto

Un imprenditore è stato affiancato da agenti di sicurezza mentre rilasciava dichiarazioni pubbliche. Ha affermato che la società sta assistendo a una normalizzazione del male e che ignorare questa realtà può favorire la crescita del potere criminale. Le sue parole riflettono una preoccupazione sulla diffusione di comportamenti dannosi e sulla responsabilità collettiva nel contrastarli.