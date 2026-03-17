De Masi imprenditore sotto scorta | Il male è gentile poi si prende tutto
Un imprenditore è stato affiancato da agenti di sicurezza mentre rilasciava dichiarazioni pubbliche. Ha affermato che la società sta assistendo a una normalizzazione del male e che ignorare questa realtà può favorire la crescita del potere criminale. Le sue parole riflettono una preoccupazione sulla diffusione di comportamenti dannosi e sulla responsabilità collettiva nel contrastarli.
"La società sta assistendo a una normalizzazione del male. Girarsi dall’altra parte significa lasciare in eredità ai nostri figli il potere criminale. Il male può anche mostrare un apparente lato di gentilezza, ma appena ne ha la possibilità, si prende tutto", dice l’imprenditore calabrese Antonino De Masi, che vive sotto scorta da quando ha denunciato i suoi estorsori. Ieri nella sala Palatucci della questura si è svolto l’incontro ’ La mafia è davvero senza più armi? ’, un’occasione per affrontare un tema attuale come quello della lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso a quasi 10 anni dall’inizio del processo Aemilia, cominciato il 23 marzo 2016. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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