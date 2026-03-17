Roma, 17 marzo 2026 – La “De-extinction Economy” rappresenta l'ultima frontiera delle biotecnologie applicate all'ambiente. Non si tratta più solo di proteggere le specie in estinzione, ma di utilizzare la tecnologia Crispr per riportare in vita organismi che svolgevano ruoli ecologici vitali. Startup come Colossal Biosciences hanno trasformato questa visione in un modello di business solido, attirando round di investimento che superano i 200 milioni di dollari. L'interesse degli investitori non è nostalgico, ma pragmatico: la rigenerazione degli ecosistemi è un asset finanziario. Il ritorno di specie chiave, come il mammut... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - De-extinction economy: il business del ripristino biologico

Articoli correlati

Bau-menù stellati e spa, taxi e palestre per cani (a 80 euro l’ora): il ricco business della pet economy di lussoSe nell'antichità il cane era soprattutto un alleato nella caccia, e in seguito un “guardiano di beni”, oggi quell’immagine è decisamente superata.

Da Cairo a De Laurentiis, gli intrappolati nel business mangia soldi del calcioSi ha un po’ come l’impressione che certi imprenditori proprietari di club di calcio in Italia siano rimasti intrappolati in una situazione che...