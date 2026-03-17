De Bruyne Napoli un ritorno dal peso d’oro | lui la scintilla che risveglia la squadra di Conte!

Kevin De Bruyne è tornato in campo dopo l’infortunio e ha subito avuto un ruolo importante nel Napoli di Antonio Conte. La sua presenza ha influenzato la squadra e ha portato nuova energia. Il belga ha ripreso a giocare con determinazione, diventando un elemento chiave nel reparto offensivo. La sua rete e le azioni hanno portato nuova vitalità alla squadra partenopea.

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