Due mesi prima della morte di David Rossi, Francesco Giusti condivide sui social un'immagine raffigurante la rivolta di Barbicone. La pubblicazione è stata successivamente collegata a quegli eventi e al quadro che ritrae quella vicenda. La discussione riguardo a questo post ha attirato l'attenzione di chi segue i dettagli legati alla vicenda.

Si continua a indagare sulla morte di David Rossi, manager e capo della comunicazione di Banca di Monte dei Paschi di Siena, morto il 6 marzo 2013 in circostanze misteriose. L’ex vigilessa di Siena Giovanna Ricci ha indicato Francesco Giusti come possibile “uomo del vicolo” in riferimento alla sagoma che compare nel video al centro delle indagini. Nella trasmissione tv Lo Stato delle Cose è emerso un altro dettaglio degno di nota. Massimo Giletti e il suo team hanno scovato sui social un’immagine di un dipinto raffigurante la rivolta di Barbicone. Tale immagine è stata postata da Giusti due mesi prima del decesso di Rossi. David Rossi: il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - David Rossi, Francesco Giusti e l'immagine sulla rivolta di Barbicone sui social due mesi prima della morte

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Torniamo a parlare della morte di David Rossi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi morto il 6 marzo del 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio. Nella versione ufficiale dei fatti si è sempre parlato di suicidio ma noi non ci abbiamo mai cre - facebook.com facebook

Delle omissioni e delle negligenze nelle indagini sulla morte di David Rossi nessuno ha dovuto rendere conto. Le carriere dei magistrati coinvolti sono proseguite senza intoppi, con valutazioni sempre positive. I giornalisti che hanno provato a cercare risposte x.com