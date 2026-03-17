Dario Fabbri Chiara Delfanti e Osvaldo Gimondi | la settimana di Tierra!

Dario Fabbri, Chiara Delfanti e Osvaldo Gimondi sono tra gli ospiti della settimana di “Tierra!”, la rassegna culturale itinerante promossa dal Sistema Bibliotecario intercomunale dell’area di Dalmine e da quello intercomunale Area Nord-Ovest della provincia di Bergamo. La manifestazione continua a riscuotere successo e propone nuovi appuntamenti dedicati a temi di interesse sociale e culturale. L’evento si svolge in diverse location della provincia bergamasca.

Continua con successo Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano, la rassegna culturale itinerante organizzata e promossa dal Sistema Bibliotecario intercomunale dell’area di Dalmine e quello intercomunale Area Nord-Ovest della provincia di Bergamo. Questa settimana tappe a Stezzano, Zogno e Azzano san Paolo. Ospiti saranno il giornalista e analista geopolitico Dario Fabbri (19 marzo a Stezzano), Chiara Delfanti che con Osvaldo Gimondi racconta la storia delle botteghe artigiane del legno in Val Brembana (20 marzo a Zogno) e Maria Teresa Brolis con Marco Carobbio (21 marzo ad Azzano san Paolo) per ricostruire un ritratto ricco di umanità del padre Giuseppe Brolis, figura fondamentale nella storia del vivaio atalantino, sottolineando il valore del calcio e dello sport come motivo di divertimento ed educazione per i giovani. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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