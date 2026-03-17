daniele di uboldo vince 200mila euro a la ruota della fortuna

Un concorrente di Uboldo ha vinto 200 mila euro nella puntata di questa sera di “La ruota della fortuna”, il game show di Canale 5. Durante la trasmissione andata in onda il 17 marzo, ha centrato il premio massimo in palio, diventando così il nuovo campione del programma. La vincita rappresenta un importante risultato per il partecipante che si è distinto nella puntata.

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