dama spa indagato per caporalato andrea dini

Andrea Dini, cognato del presidente di Regione Lombardia, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano. Assieme a lui, altre cinque persone sono coinvolte in un'indagine per caporalato che riguarda presunte situazioni di sfruttamento nel settore della moda e del made in Italy. La procura sta conducendo verifiche approfondite su questa vicenda.

Andrea Dini, il cognato del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d'inchiesta sullo sfruttamento nella moda e nel made in Italy. I pubblici ministeri Paolo Storari e Daniela Bartolucci ha disposto martedì il controllo giudiziario d'urgenza della Dama spa, la società di produzione di maglieria e vestiario guidata dal fratello 61enne della moglie del governatore, Roberta Dini. L'accusa nei confronti dell'azienda da 107 milioni di ricavi l'anno, 5,6 milioni di utili e 309 dipendenti di cui 130 operai, indagata per la legge... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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