Dall’IA ai semiconduttori linee guida per un’agenda transatlantica sulle tecnologie strategiche Scrive Baldoni
Le relazioni tra Europa e Stati Uniti si focalizzano sempre più sulle tecnologie strategiche, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale e ai semiconduttori. Sono state elaborate nuove linee guida per un’agenda transatlantica in questo settore, sottolineando il ruolo crescente della collaborazione tecnologica. La questione riguarda la condivisione e lo sviluppo di innovazioni chiave, che influenzano direttamente la sicurezza delle democrazie.
La sicurezza delle democrazie non dipende più soltanto da alleanze militari o relazioni commerciali, ma sempre più dalla relazione tecnologica tra Europa e Stati Uniti. Intelligenza artificiale, quantum computing, semiconduttori e infrastrutture digitali stanno ridisegnando gli equilibri di potere a una velocità difficilmente paragonabile al passato. In pochi anni l’IA è passata dai test scolastici alla risoluzione di problemi matematici rimasti aperti per generazioni di ricercatori; nei prossimi anni trasformerà energia, difesa, medicina e industria attraverso sistemi decisionali sempre più complessi e opachi. La pila tecnologica – dalle terre rare ai modelli di intelligenza artificiale – è diventata l’ossatura invisibile dell’influenza geopolitica. 🔗 Leggi su Formiche.net
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