Dall’IA ai semiconduttori linee guida per un’agenda transatlantica sulle tecnologie strategiche Scrive Baldoni

Le relazioni tra Europa e Stati Uniti si focalizzano sempre più sulle tecnologie strategiche, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale e ai semiconduttori. Sono state elaborate nuove linee guida per un’agenda transatlantica in questo settore, sottolineando il ruolo crescente della collaborazione tecnologica. La questione riguarda la condivisione e lo sviluppo di innovazioni chiave, che influenzano direttamente la sicurezza delle democrazie.

La sicurezza delle democrazie non dipende più soltanto da alleanze militari o relazioni commerciali, ma sempre più dalla relazione tecnologica tra Europa e Stati Uniti. Intelligenza artificiale, quantum computing, semiconduttori e infrastrutture digitali stanno ridisegnando gli equilibri di potere a una velocità difficilmente paragonabile al passato. In pochi anni l’IA è passata dai test scolastici alla risoluzione di problemi matematici rimasti aperti per generazioni di ricercatori; nei prossimi anni trasformerà energia, difesa, medicina e industria attraverso sistemi decisionali sempre più complessi e opachi. La pila tecnologica – dalle terre rare ai modelli di intelligenza artificiale – è diventata l’ossatura invisibile dell’influenza geopolitica. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dall’IA ai semiconduttori, linee guida per un’agenda transatlantica sulle tecnologie strategiche. Scrive Baldoni Articoli correlati Cinque tecnologie attese nel 2026, dall’IA autonoma ai dispositivi ibridiIl 2026 sarà una svolta per la tecnologia lato consumer, intrecciando gadget e intelligenza artificiale. Leggi anche: Tumori, 'con Ia si possono estendere screening seno', linee guida italiane