Dall’aula al parco bisogna intervenire

Un’aula nel plesso scolastico di San Giuseppe, frazione di Comacchio, viene utilizzata come delegazione civica, ma rimane vuota e inutilizzata. La scuola ha richiesto di riaverla per scopi didattici, mentre l’amministrazione comunale non ha ancora preso decisioni definitive. La questione riguarda la disponibilità di uno spazio che potrebbe essere riqualificato per esigenze educative.

Un’aula all’interno del plesso scolastico di San Giuseppe, una frazione di Comacchio, adibita a delegazione civica, che non viene mai utilizzata e la scuola vorrebbe riavere per i propri scopi didattici. Un parco poco distante trasformato da vandali in un luogo dove ci sono cartacce, rifiuti ed anche pezzi di vetro a causa delle bottiglie che vi vengono rotte. Lo denuncia Bruno Calderoni, capogruppo in consiglio comunale a Comacchio di Fratelli d’Italia sottolineando come alcuni insegnanti gli abbiano chiesto di poter riavere l’aula, all’interno del plesso adibita a delegazione comunale, per le funzioni della scuola ed anche per un possibile aumento degli studenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Dall’aula al parco, bisogna intervenire" Articoli correlati Restyling Dall’Ara, l’architetto: “Bisogna realizzare un nuovo stadio al Parco Nord”Bologna si trova a un bivio cruciale per il futuro del suo calcio e della sua identità urbana: l'architetto Andrea Trebbi lancia una proposta... The End of Woke Inside the New Conservative Stronghold Contenuti utili per approfondire Dall'aula al parco bisogna intervenire Discussioni sull' argomento Dall’aula al parco, bisogna intervenire; Al Diana un’aula bioclimatica per sperimentare un nuovo modello adattativo; Al Diana di Reggio Emilia completata la nuova aula bioclimatica; Fontane ’guaste’ nel Parco. Scontro in aula. All’asilo più bello del mondo l’aula del futuro: il Diana ha un’aula bioclimatica. VIDEOREGGIO EMILIA – Un’aula innovativa, che fa da raccordo tra la struttura della scuola d’infanzia Diana e l’attiguo Parco del Popolo, nel cuore del centro cittadino. E’ stata presentata la nuova aula bi ... reggionline.com L’iniziativa formativa promossa dall’Asp di Vibo Valentia con la collaborazione del Gruppo Maranathà di Mileto nell’ambito del progetto La vita in gioco - facebook.com facebook Lunga la stola di morbida seta nel vento vola dall'albero alla moneta #istantaneeDa Bollate, Milano #inLombardia #ThePhotoHour #scritturebrevi #StormHour x.com