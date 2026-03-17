Nel mondo della chirurgia dei trapianti, le famiglie dei donatori raramente incontrano i destinatari degli organi, evitando così ulteriori coinvolgimenti emotivi. Recentemente, si è parlato di un trapianto fallito e di un libro intitolato

N el mondo della chirurgia dei trapianti, le famiglie dei donatori non incontrano quasi mai i destinatari dei loro organi: non sembra necessario creare ulteriore coinvolgimento emotivo. Storia di un cuore (Limina edizioni), di Rachel Clarke, racconta invece proprio questo straordinario incontro: tra la famiglia di Keira Ball, nove anni, che perse la vita in un incidente, e quella di Max Johnson, suo coetaneo segnato da un’insufficienza cardiaca terminale. Oggi è un ragazzo di 18 anni che vive con il cuore di Keira nel petto. «Mi sono interessata a questa storia leggendone su un giornale», spiega Clarke: «Ho letto di come – uno dopo l’altro – la madre, il padre, il fratello e le sorelle della piccola Keira avevano ascoltato con uno stetoscopio il battito del cuore di Keira nel petto del bambino a cui aveva salvato la vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal trapianto fallito di Domenico alla “Storia di un cuore” di Rachel Clarke. «Era di Keira, oggi è di Max»

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