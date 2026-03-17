Dal proletariato alla procura | il ‘Quarto Stato’ di Rampelli | evento per il Sì con Nordio a Tor Bella Monaca video

A Tor Bella Monaca si è svolto un evento che ha coinvolto sostenitori del Sì con la partecipazione di Nordio. Durante l'iniziativa è stato presentato un video e una grafica con il titolo “Dal Proletariato alla Procura: Il ‘Quarto Stato’ di Rampelli”. L’appuntamento ha attirato un pubblico interessato alle tematiche trattate, con interventi e discussioni sul tema in questione.

Una grafica d’impatto per il rush finale. “Dal Proletariato alla Procura: Il ‘Quarto Stato’ di Rampelli. Cosa unisce i braccianti di fine Ottocento al sì per la giustizia? Per Fabio Rampelli, la risposta è chiara: la difesa dei più deboli. Lo riferisce una nota annunciando per mercoledì 18 marzo, alle ore 17:00 al il Teatro Santa Rita di Tor Bella Monaca, (in via Acquaroni 75) l’evento dal titolo “Per una giustizia al servizio del popolo”. Un incontro pubblico volto a spiegare le ragioni del “Sì” alla riforma della giustizia, ponendo l’accento sulla tutela dei cittadini più fragili e delle periferie urbane. Al dibattito, interverranno il... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Dal proletariato alla procura: il ‘Quarto Stato’ di Rampelli”: evento per il Sì con Nordio a Tor Bella Monaca (video) Articoli correlati Referendum, domani Nordio e Rampelli a Tor Bella MonacaAlle 17 al Teatro Santa Rita di Roma l'evento per il Sì a cui partecipano il ministro della Giustizia e il vicepresidente della Camera. Leggi anche: Roma: Rampelli (Fd’I), a Tor Bella Monaca guerra totale a spaccio e criminalita’