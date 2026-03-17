Dennis Johnson, noto come uno dei migliori difensori della storia Nba, ha iniziato la sua carriera lavorando in un magazzino con un muletto. Prima di vincere tre titoli con i Sonics e i Celtics, si occupava di guidare un carrello elevatore. Di recente, Johnson ha difeso la sua reputazione in tribunale, affrontando alcune accuse che lo coinvolgevano.

Pepperdine è un piccolo college che però ha uno dei campus più belli degli Stati Uniti. Sta su una collina da cui si domina Malibu, il meglio della costa californiana, dove sorgono ville per miliardari (sì, i milionari non se la possono permettere.). La squadra di basket non ha una storia ricca di successi. Nell'era moderna non è mai andata oltre un secondo turno al torneo Ncaa del 2000. Ha avuto solo due prime scelte Nba, Doug Christie nel 1992 (una buona carriera nei pro') e Brandon Armstrong nel 2001 (decisamente meno). Ma l'alunno più celebre e di successo è certamente Dennis Johnson, chiamato da Seattle al secondo giro del draft 1976, tre volte campione, una coi Sonics, due coi Celtics. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal muletto in magazzino a tre anelli Nba: DJ difendeva su tutto, anche sulle accuse in tribunale

Articoli correlati

Il Signore degli Anelli: Tutto su “La Caccia a Gollum”Il ritorno di Peter Jackson e Andy Serkis nella Terra di Mezzo: trama, cast e data di uscita del nuovo film.

Epstein file, sparite oltre 90 interviste dell’FBI: tra i documenti mancanti anche tre colloqui su accuse contro TrumpDecine di interviste a testimoni dell’FBI, tra cui tre colloqui relativi a una donna che ha accusato il presidente americano Donald Trump di averla...