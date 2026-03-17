Dal banco al lavoro | a Napoli un corso per chi ha lasciato la scuola

A Napoli, nel Rione Sanità, è stato avviato un corso rivolto a giovani che hanno abbandonato la scuola. L’obiettivo è fornire una qualifica professionale che aiuti i partecipanti a mantenere un legame con percorsi educativi e allo stesso tempo acquisire competenze pratiche utili nel mondo del lavoro. Il progetto mira a offrire opportunità concrete per i giovani della zona.

Una qualifica professionale per tenere i giovani del Rione Sanità e del cuore di Napoli dentro percorsi scolastici, e al contempo per permettere loro di conseguire competenze spendibili concretamente nel mondo del lavoro. L’Accademia Liliana Paduano è di nuovo al fianco delle istituzioni, questa volta in qualità di partner della Municipalità 3 del Comune di Napoli per la seconda fase del progetto PITER – Percorsi di Inclusione, Innovazione Territoriale ed Empowerment nel Rione Sanità, finanziato dal Ministero dell’Interno, con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e favorire l’integrazione nel mercato del lavoro dei giovani del territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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