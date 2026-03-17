Dai segnali estivi ai gol nel Milan di Allegri | Okafor avrebbe fatto davvero comodo
Il Milan ha venduto in estate Noah Okafor, attaccante svizzero, che ora gioca regolarmente con il Leeds. La squadra di Allegri ha bisogno di un rinforzo in attacco e la sua presenza avrebbe potuto rappresentare una risorsa importante. La cessione del giocatore si inserisce nel mercato estivo del club, che ha visto altre operazioni e cambiamenti nella rosa.
Milan, in questo periodo si parla molto dei problemi in attacco dei rossoneri: sia Leao sia Pulisic stanno facendo fatica in questo 2026 sia per gli infortuni sia per un modulo che non esalta al massimo le qualità e le caratteristiche dei due attaccanti. Rafa sta facendo il massimo per crescere e per imparare il ruolo di prima punta, ma gli manca ancora qualcosa. Lo statunitense non ha ancora segnato nel nuovo anno e non sembra più lui anche a livello di gioco. Manca quella brillantezza della prima parte di stagione. Per questo si va a ripescare i giocatori che hanno lasciato il Milan in estate, come ad esempio Jovic. Un altro attaccante partito è Noah Okafor che ha lasciato i rossoneri per passare al Leeds. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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