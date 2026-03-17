Il Milan ha venduto in estate Noah Okafor, attaccante svizzero, che ora gioca regolarmente con il Leeds. La squadra di Allegri ha bisogno di un rinforzo in attacco e la sua presenza avrebbe potuto rappresentare una risorsa importante. La cessione del giocatore si inserisce nel mercato estivo del club, che ha visto altre operazioni e cambiamenti nella rosa.

Milan, in questo periodo si parla molto dei problemi in attacco dei rossoneri: sia Leao sia Pulisic stanno facendo fatica in questo 2026 sia per gli infortuni sia per un modulo che non esalta al massimo le qualità e le caratteristiche dei due attaccanti. Rafa sta facendo il massimo per crescere e per imparare il ruolo di prima punta, ma gli manca ancora qualcosa. Lo statunitense non ha ancora segnato nel nuovo anno e non sembra più lui anche a livello di gioco. Manca quella brillantezza della prima parte di stagione. Per questo si va a ripescare i giocatori che hanno lasciato il Milan in estate, come ad esempio Jovic. Un altro attaccante partito è Noah Okafor che ha lasciato i rossoneri per passare al Leeds. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dai segnali estivi ai gol nel Milan di Allegri: Okafor avrebbe fatto davvero comodo

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