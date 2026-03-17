Da Zaccagni e Smalling a El Aynaoui | quando a Roma i calciatori finiscono nel mirino dei ladri

Nella notte scorsa, l'abitazione del centrocampista della Roma Neil El Aynaoui è stata presa di mira da ladri. Questa rapina si aggiunge a una serie di furti che hanno coinvolto giocatori della Capitale, tra cui anche Zaccagni e Smalling. Gli episodi si sono verificati nel cuore di Roma, lasciando i calciatori e le loro famiglie sotto shock. Nessuna comunicazione ufficiale sulle modalità o sui responsabili dell’evento.

(Adnkronos) – La rapina avvenuta la notte scorsa nell'abitazione del centrocampista della Roma Neil El Aynaoui, è solo l'ultimo colpo messo a segno ai danni di calciatori della Capitale. A luglio dello scorso anno stessa sorte era toccata all'ex centrocampista laziale Matias Vecino. Di ritorno nella sua abitazione alla Camilluccia, trovò la casa a soqquadro.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Da Felice Maniero col mento di Sant’Antonio al sangue di Wojtyla, quando le reliquie finiscono nel mirino dei ladriRoma, 18 febbraio 2026 – Il vetro infranto nella notte, la chiusura forzata della Sacra Immagine, l’ingresso da un cantiere sul lato del santuario. Rapina in casa a El Aynaoui, calciatore della Roma sequestrato dai ladri nella stanza: rubati soldi e gioielliIl giocatore della Roma Neil El Aynaoui ha subito una rapina in casa in piena notte: i malviventi lo hanno rinchiuso in una stanza con la famiglia. Tutti gli aggiornamenti su Da Zaccagni e Smalling a El Aynaoui... Zaccagni convocato da Sarri: c’è un motivo se riesce a cambiare la LazioLe cadute di Zaccagni hanno complicato ancora di più il lavoro di Sarri, un’altra delle calamità subite, da invocare stregoni. Due squalifiche, una panchina e uno stiramento dal 20 dicembre a ieri. corrieredellosport.it Zaccagni, da capitano a uomo gol: è lui il miglior marcatore della LazioUna crescita costante e lineare, cominciata negli anni trascorsi a Verona, poi continuata in maniera più serrata quando, nell’estate del 2021, è passato alla Lazio. Una evoluzione che all’inizio è ... gazzetta.it