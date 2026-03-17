Da Fioravanti a Castelli | Farà bene

Il centrodestra riprende il controllo della Provincia di Ascoli dopo dodici anni con l’elezione del sindaco di Venarotta, Fabio Salvi, alla presidenza dell’ente. La nomina segna l’inizio di una nuova gestione politica per il territorio del Piceno, che si affaccia a una fase di cambiamento. La vittoria arriva dopo un lungo periodo di transizione e di confronto politico.

Il centrodestra torna alla guida della Provincia di Ascoli dopo dodici anni. Con l’elezione del sindaco di Venarotta Fabio Salvi alla presidenza dell’ente, si apre infatti una nuova fase politica per il Piceno. In questa tornata elettorale si è votato esclusivamente per il presidente, mentre l’attuale Consiglio provinciale resterà in carica fino a settembre, quando si tornerà alle urne per il rinnovo dei consiglieri. L’ultima esperienza di governo provinciale del centrodestra risale al periodo 2009-2014, quando presidente era Piero Celani. Tra i primi a commentare l’esito del voto è stato il sindaco ascolano Marco Fioravanti, che ha rivolto "le più sincere congratulazioni" al neo presidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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