Da bodyguard a figlio | la vera storia dell’adozione

La vicenda riguardante l’adozione di Gian Luca Pelloni Bulzoni da parte di Raffaella Carrà, scomparsa nel luglio 2021, si è fatta più nitida grazie alle dichiarazioni di Angelo Perrone. Perrone ha fornito dettagli sulla presunta adozione, chiarendo alcuni passaggi della storia. La questione ha attirato l’attenzione e ha portato alla luce nuovi aspetti della vicenda.

La vicenda relativa alla presunta adozione di Gian Luca Pelloni Bulzoni da parte di Raffaella Carrà, deceduta il 5 luglio 2021, assume contorni chiari grazie alle dichiarazioni di Angelo Perrone. L’ex ufficio stampa dell’artista ha chiarito che il legame con l’ex collaboratore affondava le radici nel Festival di Sanremo del 2001, quando Pelloni Bulzoni operava come addetto alla sicurezza personale. Il rapporto si è evoluto da una dinamica professionale a un sodalizio basato sulla fiducia assoluta, culminato in un atto giuridico finalizzato alla continuità delle attività artistiche. L’analisi dei fatti forniti da fonti dirette smonta la narrazione sensazionalistica iniziale per rivelare una storia di tutela reciproca e dedizione al lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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