Custodie per telefoni schermate Faraday bag al Consiglio Supremo di Difesa contro intercettazioni – Il video

Il video mostra una riunione del Consiglio Supremo di Difesa tenutasi a Roma il 15 marzo 2026. Durante l’incontro sono state presentate custodie per telefoni schermate, note come “Faraday bag”, utilizzate per proteggere i dispositivi dalle intercettazioni. Le immagini documentano le discussioni e le dimostrazioni di queste custodie all’interno della seduta.

(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2026 Nelle immagini della riunione del Consiglio Supremo di Difesa, presieduta dal Presidente della Repubblica Mattarella con la premier Meloni e i Ministri, i partecipanti avevano a disposizione delle speciali custodie per riporre il telefono, le "Faraday bag", per evitare intercettazioni. Basatesul principio della gabbia di Faraday, queste speciali custodie bloccano i campi elettromagnetici e impediscono ai segnali radio di entrare o uscire. I dispositivi quindi non agganciano più la rete cellulare, il Wi Fi, il Bluetooth e il GPS, scomparendo dalle reti. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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Custodie per telefoni schermate Faraday bag al Consiglio Supremo di Difesa contro intercettazioni

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