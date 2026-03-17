Curling | la Cina dilaga contro una brutta Italia in otto end Terza sconfitta per le azzurre ai Mondiali

La nazionale italiana di curling femminile ha subito la sua terza sconfitta ai Mondiali di Calgary, dove è impegnata in questi giorni. La squadra italiana è stata battuta dalla Cina in otto end, mentre le avversarie hanno dominato l’incontro. La partita si è conclusa con un punteggio sfavorevole per le azzurre, che hanno affrontato questa sfida nel corso del torneo mondiale.

Arriva la terza sconfitta per la Nazionale italiana di curling femminile, impegnata in questi giorni sul ghiaccio di Calgary, teatro come sappiamo dei Campionati Mondiali 2026. Le azzurre nello specifico hanno dovuto cedere il passo alla Cina, autrice di una partita affrontata in scioltezza, tanto da imporsi per 10-3 in soli otto end. Inizio molto contratto quello tra le due compagini, con l’Italia che, nonostante il martello in mano, non trova nel turno inaugurale la via per andare a punto, riuscendoci soltanto nel secondo, dove non va però oltre la singola unità. Una volta avuto il possesso del martello le asiatiche passano in vantaggio, complice anche un ultimo tiro di Constantini non particolarmente preciso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Curling: la Cina dilaga contro una brutta Italia in otto end. Terza sconfitta per le azzurre ai Mondiali Articoli correlati Curling: la Cina dilaga contro l’Italia in otto end. Terza sconfitta per le azzurre ai MondialiArriva la terza sconfitta per la Nazionale italiana di curling femminile, impegnata in questi giorni sul ghiaccio di Calgary, teatro come sappiamo... Leggi anche: LIVE Italia-Cina 3-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre accorciano le distanze nel sesto end Tutti gli aggiornamenti su Curling la Cina dilaga contro una... LIVE Italia-Cina 3-10, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre inguardabili a lezione dalle asiaticheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.23. Finisce come peggio non poteva, mano rubata da 3. Probabilmente l'Italia peggiore mai vista finora, visto ... oasport.it Milano-Cortina: la Cina vince l’argento nel curling a squadre misteI cinesi Zhang Qiang, Li Nana, Zhang Mingliang, Chen Jianxin e Wang Haitao (da sinistra a destra), medaglie d'argento, festeggiano durante la cerimonia di premiazione della gara a squadre miste di cur ... italpress.com