Arezzo il 17 marzo 2026, è stato condannato un individuo coinvolto nell’abbandono di alcuni cuccioli. L’Enpa è intervenuta prontamente per soccorrere gli animali e portare avanti le operazioni di salvataggio. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla questione degli abbandoni di animali, evidenziando l’azione delle forze dell’ordine e delle associazioni di tutela.

Arezzo, 17 marzo 2026 – “ Cuccioli abbandonati: condanna per il gesto e un grazie all’Enpa per il pronto intervento”. La dichiarazione dell’assessore Giovanna Carlettini. “La buona notizia è che i cuccioli stanno bene, accuditi dall’Enpa a cui rivolgo il mio ringraziamento per l’impegno quotidiano profuso nella cura degli animali. Così come ringrazio i cittadini che per primi si sono accorti della situazione prestando aiuto ai cagnolini. La cattiva notizia è che, purtroppo, abbiamo avuto a che fare con un caso di abbandono che misura ancora una volta quanto scarso o nullo sia l’indice di civiltà di certe persone. Fra pochi mesi sarà estate e cresce il rischio di casi come questo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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