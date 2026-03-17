Cubaj la roccia dell' Italbasket donne al Mondiale dopo 32 anni | Sono la riserva d’energia della squadra

Dopo 32 anni, la squadra italiana di basket femminile si è qualificata ai Mondiali. La selezione, guidata dal coach Capobianco, ha ottenuto la qualificazione vincendo contro Portorico, la Nuova Zelanda e la Spagna nel girone. Tra le protagoniste c’è Cubaj, definita la “riserva d’energia” della squadra. La qualificazione rappresenta un risultato importante per il team.

Nei giorni incredibili di Kimi Antonelli, dei rugbisti, dei “paisa’” del baseball, del solito Sinner, c’è anche un’altra impresa al femminile: quella della Nazionale di coach Capobianco. Dopo lo storico bronzo all’Europeo della scorsa estate, le azzurre hanno conquistato la qualificazione al Mondiale di Berlino, a settembre: una manifestazione che all’Italia mancava da 32 anni. Ancora una volta queste azzurre sono “le prime dopo qualche decennio”, proprio come era successo con il bronzo europeo. Una delle caratteristiche di questa Nazionale è la presenza sotto canestro: ce la giochiamo, e spesso vinciamo, anche lì, dove storicamente abbiamo fatto più fatica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cubaj, la roccia dell'Italbasket donne al Mondiale dopo 32 anni: "Sono la riserva d’energia della squadra" Articoli correlati Leggi anche: Impresa Italdonne: Spagna battuta, arriva la qualificazione al Mondiale dopo 32 anni Leggi anche: Basket, l’Italia femminile al Mondiale dopo 32 anni