Un rappresentante di Salis annuncia che un viaggio a Cuba è in programma con l’obiettivo di consegnare aiuti umanitari, tra cui farmaci, alla popolazione locale. La missione ha anche una componente politica, e Salis afferma che si intende mettere il governo italiano e l’Unione europea di fronte alle proprie responsabilità. La partenza è prevista a breve.

“Noi oggi stiamo partendo per Cuba innanzitutto per portare aiuti umanitari, porteremo farmaci alla popolazione, ma questa missione oltre ad avere uno scopo umanitario ha anche uno scopo politico. Vogliamo mettere i governi e l’Unione Europea davanti alle loro responsabilità. Questo embargo è stato ripetutamente considerato contrario al diritto internazionale da risoluzioni dell’Onu che sono state votate a larghissima maggioranza, e quindi ci chiediamo come sia possibile che l’Italia, che il governo italiano, che l’Unione europea stiano in silenzio quando ad esempio l’Italia ha votato per le risoluzioni che vietavano l’embargo e ne chiedevano la sospensione immediata”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, Salis: "Vogliamo mettere governo italiano e Ue davanti a proprie responsabilità"

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