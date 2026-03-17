A Cuba si susseguono blackout che hanno lasciato milioni di persone senza luce e un violento terremoto ha colpito l’isola. La situazione si aggrava con le continue interruzioni di corrente e i danni causati dal sisma. Nel frattempo, negli Stati Uniti, un ex presidente ha minacciato di intervenire sull’isola. La crisi energetica e il terremoto hanno contribuito a creare un quadro di grave instabilità.

Cuba sempre più nel caos. Oltre alla crisi energetica e un ennesimo black out che ha lasciato al buio milioni di persone si è verificato anche un forte terremoto. Tutto queste mentre Trump minaccia ancora di prendersi l’isola caraibica. Servizio di Giorgia Bresciani RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Cuba nel caos tra buio e terremoto. Trump minaccia di prendersi l'isola

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