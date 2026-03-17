Il ministro della Difesa ha annunciato che i militari italiani sono stati evacuati da Baghdad e che chi rimane deve ricevere garanzie di sicurezza. Le Nazioni Unite hanno stabilito che la missione Unifil terminerà entro il prossimo anno. La decisione riguarda anche la presenza delle forze italiane nella regione e le modalità future di intervento. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso una dichiarazione ufficiale.

“Le Nazioni Unite hanno deciso che la missione Unifil finirà l’anno prossimo. Per quanto riguarda questi giorni, a noi preme garantire la sicurezza delle persone che lì rappresentano le Nazioni Unite in una missione di pace, che sono i nostri militari e quelli degli altri contingenti, cosa che finora siamo riusciti a fare. I primi a chiederci di rimanere in questa fase – per creare una possibilità della fine della guerra – sono gli stessi libanesi e le stesse Nazioni Unite. Ma gli stessi contingenti si rendono conto del valore di questa missione di pace per far finire anche questa guerra che è in corso”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto intervistato a ‘Diario del giorno’ al Tg4. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crosetto: “Abbiamo evacuato i militari italiani da Baghdad. Chi resta deve avere garanzie di sicurezza”

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