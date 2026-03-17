Nella notte tra il 16 e il 17 marzo, nel centro storico di Taormina, una vecchia abitazione in via San Pancrazio è crollata improvvisamente. La zona è stata subito interessata da un intervento di soccorso, mentre residenti e passanti hanno assistito alla scena con timore. Non si registrano feriti o altre conseguenze immediate legate a questa edificazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Cedimento improvviso in via San Pancrazio. Momenti di forte apprensione nella notte (tra il 16 e 17 marzo) nel centro storico di Taormina, dove una vecchia abitazione è improvvisamente crollata in via San Pancrazio. L’edificio, ormai in stato di abbandono da tempo, ha ceduto senza preavviso, generando allarme tra i residenti della zona. Nessun ferito, edificio disabitato. Fortunatamente, non si registrano feriti, poiché la casa risultava disabitata da tempo. Il crollo non ha quindi coinvolto persone, evitando conseguenze più gravi. Intervento immediato e area messa in sicurezza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici comunali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Crollo nel centro storico di Taormina: notte di paura

Articoli correlati

Ancona: crollo negozi, boom ristoranti nel centro storicoIl centro storico di Ancona sta vivendo una trasformazione radicale che ridefinisce l’anima del capoluogo marchigiano.

Paura nel centro storico di Apricena: bomba carta esplode davanti ad un’abitazionePaura nel primo pomeriggio di oggi, domenica 22 febbraio, nel centro storico di Apricena.

Contenuti e approfondimenti su Crollo nel centro storico di Taormina...

Temi più discussi: Com’è cambiato il centro. Crollo dell’abbigliamento, ma raddoppiano i ristoranti; Smerillo, approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza e il consolidamento della rupe sotto il centro storico; Bergamo prima in Lombardia per tenuta delle imprese: ma dai dati di Confcommercio, il crollo dei negozi di vicinato; Emorragia del commercio. Perse 264 imprese . Crollo verticale in centro. Tengono bar e ristoranti.

Paura a Taormina, crolla vecchia casa disabitata nel centro storicoPaura la notte scorsa nel centro storico di Taormina per il crollo, improvviso di una vecchia abitazione in via San Pancrazio. La casa era disabitata da tempo e non si sono registrati danni alle perso ... ansa.it

Paura nel centro storico di Taormina, crolla una palazzina disabitataTAORMINA – Paura la notte scorsa nel centro storico di Taormina per il crollo, improvviso di una vecchia abitazione in via Porta Pasquale. La casa era disabitata da tempo e non si sono registrati dann ... livesicilia.it

Turismo, a Cagliari continua il crollo delle prenotazioni: «Più voli e grandi eventi l’antidoto alla crisi» x.com

LA PUGLIA SI SBRICIOLA, nuovo crollo lungo le coste. Cedimento alla torre Fiumicelli di Otranto - facebook.com facebook