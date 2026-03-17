Crinali Liberi di Croce a Mori in tanti all’incontro

A Mori di Londa, in molti si sono riuniti sotto la grande quercia di Poggio Nato Costato per esprimere il loro sostegno all’ampliamento dei confini del Parco Nazionale e per opporsi all’installazione di turbine eoliche sul crinale di Croce. L’incontro ha visto partecipanti di diverse età che hanno condiviso le proprie opinioni in modo diretto e senza mezzi termini.

Arezzo, 17 marzo 2026 – In tanti all’incontro alla grande quercia di Poggio Nato Costato per dire sì all’ampliamento dei confini del Parco Nazionale e no all’i ndustrializzazione eolica del crinale di Croce a Mori di Londa. Una domenica, quella appena trascorsa del 15 marzo, per la difesa dei Crinali di Londa che ha visto confluire dai diversi versanti del Casentino, del Mugello e della Consuma Pratomagno tanti amanti dei territori sui confini del Parco Nazionale Casentinesi minacciati dall'assedio del mega eolico industriale. Sono proprio questi i territori che da subito vanno riconosciuti aree protette in ordine alla Strategia Nazionale per la Biodiversità che deve vedere entro il 2030 il raddoppio delle aree protette in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crinali Liberi di Croce a Mori, in tanti all’incontro Articoli correlati Networking e nuove frontiere del lavoro: un incontro per i liberi professionistiUn momento di confronto, conoscenza e networking dedicato a chi lavora in autonomia e vuole investire sul territorio appenninico tosco-romagnolo. Leggi anche: Hachik?, una storia di drammi: come morì il padrone e come morì il cane Aggiornamenti e contenuti dedicati a Crinali Liberi di Temi più discussi: Difesa dei Crinali Liberi di Londa. Camminata, e-bike e cavalli il 15 marzo 2026; Camminata in difesa dei Crinali Liberi - Pressenza; Crinali liberi dall’eolico industriale, camminata il 15 marzo tra Mugello, Casentino e Valdisieve; Dal Medioevo una clausola contro l’eolico a Voltaggio. Crinali Liberi di Croce a Mori, in tanti all’incontroIn tanti all’incontro alla grande quercia di Poggio Nato Costato per dire sì all’ampliamento dei confini del Parco Nazionale e no all’industrializzazione eolica del crinale di Croce a Mori di Londa ... lanazione.it Camminata in difesa dei Crinali LiberiDomenica 15 Marzo 2026 dal Mugello, dal Casentino, dalla Valdisieve, dalla Montagna Fiorentina appuntamento dai diversi versanti per una Camminata in ... pressenza.com DOMENICA 15 MARZO 2026 CRINALI LIBERI DALL'INDUSTRIALIZZAZIONE EOLICA Incontro alla Grande Quercia di Poggio Nato Costato (Londa – Fi) A PIEDI Ore 8,45 dal cimitero della Consuma con Ecomuseo Montagna Fiorentina (33580515 - facebook.com facebook