Secondo l’Istat, nel primo trimestre del 2026 le vendite al dettaglio sono aumentate rispetto al mese precedente e allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, l’inflazione continua a preoccupare e i salari restano bassi. I dati indicano una crescita nelle vendite, ma nonostante ciò, le condizioni economiche rimangono difficili per molte famiglie.

Nonostante l’inflazione e i salari ancora troppo bassi il 2026 si apre con un aumento congiunturale delle vendite al dettaglio, sia su base mensile sia su base trimestrale. Secondo le ultime rilevazioni dell’Istat, a gennaio di quest’anno le vendite al dettaglio registrano, rispetto al mese precedente, una crescita sia in valore sia in volume (rispettivamente +0,6% e +0,4%). L’andamento positivo delle vendite è stato registrato anche tra trimestre novembre 2025-gennaio 2026, in termini congiunturali con un incremento in valore (+0,5%) e in volume (+0,2%). Il dato di giugno, il rialzo sopra le attese degli analisti Il comparto alimentare ha registrato aumenti marcati di valore delle vendite sia nell’ultimo mese (+1,1%) che nell’ultimo anno (+3,9%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crescono le vendite al dettaglio ma preoccupa l'inflazione: il quadro economico secondo l’Istat

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