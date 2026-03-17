La Fiorentina ha vinto 4-0 contro la Cremonese allo stadio 'Zini', conquistando tre punti importanti che portano la squadra a quattro punti sopra la zona retrocessione. L’allenatore dei viola ha commentato l’esito come una vittoria fondamentale, ma ha avvertito di mantenere i piedi per terra in vista delle prossime sfide. La partita si è conclusa con il risultato di Cremonese-Fiorentina, e ora la squadra si prepara per la trasferta in Polonia.

Cremona, 16 marzo 2026 – Serata finalmente positiva per la Fiorentina, che espugna lo 'Zini' di Cremona con un poker che porta i viola a +4 sulla zona retrocessione. I gol di Parisi, Piccoli, Dodo e Gudmundsson danno ossigeno alla classifica e al morale della truppa gigliata, adesso chiamata a preparare in due giorni la trasferta in Polonia contro il Rakow. Giovedì sera si ripartirà dal 2-1 maturato all'andata grazie al sorpasso finale siglato da Gudmundsson su calcio di rigore. Questa l'analisi di un soddisfatto Paolo Vanoli nel dopo partita. "Parisi si merita questo gol perché è da tanto che sta facendo bene. Per il resto abbiamo fatto una vittoria importante contro una diretta concorrente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cremonese-Fiorentina, Vanoli: "Vittoria fondamentale, ma piedi per terra. In Polonia sarà dura"

Articoli correlati

Leggi anche: Como-Fiorentina 1-2, Vanoli: "Piedi per terra, ma vittoria importante. Contento per Ranieri"

Leggi anche: Vanoli dopo Como Fiorentina: «Complimenti ai ragazzi, dobbiamo mantenere i piedi per terra! Da quando sono arrivato…»

Le parole di Vanoli dopo Fiorentina-Cremonese 1-0 Conferenza stampa post partita

Altri aggiornamenti su Cremonese Fiorentina Vanoli Vittoria...

Temi più discussi: Fiorentina, vigilia carica d'attesa. Kean c'è, a Cremona battaglia salvezza; Diretta Cremonese-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Cremonese-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Vanoli: Fiorentina, vittoria e ritiro pre-Cremonese. Braschi mi ha emozionato, ai giovani dico sempre...

Cremonese-Fiorentina 1-4: poker viola sulla strada della salvezza / DirettaCremona, 16 febbraio 2026 – Nel momento della verità, la Fiorentina non sbaglia e domina la Cremonese nello scontro diretto per la salvezza. Una vittoria netta, come testimonia il risultato. Un succe ... lanazione.it

Cremonese-Fiorentina 1-4, un poker importante in ottica salvezzaFabiano Parisi esulta dopo aver segnato la prima delle quattro reti con cui la ... msn.com

La #Fiorentina cala il poker salvezza: la #Cremonese crolla anche allo Zini, #Vanoli tenta la fuga x.com

La Fiorentina vince in maniera roboante uno scontro diretto fondamentale in chiave salvezza I Viola si impongono 1-4 su una spenta Cremonese che ha perso tutta la verve che aveva trovato in maniera brillante nella prima parte della stagione e ora rischia l - facebook.com facebook