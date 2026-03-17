Cremona | prove digitali ribaltano l’accusa di omicidio

A Cremona, durante il processo per un tentato omicidio nei giardini di Piazza Roma, una testimonianza e prove digitali hanno modificato la posizione dell’imputato. La difesa ha presentato documenti elettronici che hanno messo in discussione alcune delle accuse iniziali. La fase istruttoria si è concentrata sulle evidenze digitali raccolte sul dispositivo dell’imputato.

Un colpo di scena processuale a Cremona: la prova digitale contro l’accusa. Nel cuore del processo per un tentato omicidio avvenuto ai giardini di Piazza Roma, una testimonianza inaspettata ha ribaltato le accuse mosse contro un giovane imputato di origine indiana. La difesa ha portato alla luce una serie di scambi digitali che collocano l’indagato lontano dal luogo del crimine al momento dei fatti. L’imputato, un ventiquattrenne residente a Cremona, sostiene di aver trascorso quella sera specifica nella sua abitazione, impegnato in conversazioni con la propria compagna. Questa versione è stata corroborata da una testimone chiave, l’ex ragazza dell’accusato, che risiedeva a Parma e ha confermato i contatti avvenuti tra le ore 20 e il momento successivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona: prove digitali ribaltano l’accusa di omicidio Articoli correlati Arrestato per violenza: 8,5 cm di lame e prove digitali lo incastranoNel cuore del Milanese, un caso di violenza sessuale su minore scuote la comunità.