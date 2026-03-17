Credo che l’amicizia con Gesù aiuti a vivere meglio

Il 3 febbraio scorso abbiamo incontrato don Natale, il nuovo parroco di Casola Valsenio, e gli abbiamo chiesto cosa pensa dell’amicizia con Gesù. Durante l’intervista, ha condiviso la sua opinione sul ruolo di questa relazione nel vivere quotidiano e ha spiegato come questa amicizia possa influenzare il modo di affrontare le sfide di ogni giorno.

La mattina del 3 febbraio scorso abbiamo incontrato don Natale, il nuovo parroco del nostro paese, Casola Valsenio, a cui abbiamo rivolto alcune domande. Lei era già stato parroco qui diversi anni fa: che effetto le ha fatto ritornare? "È stato come tornare indietro di cinquant’anni. Ho ritrovato persone che non vedevo da tempo, ho ricordi belli, soprattutto dell’arciprete don Menetti, che mi diede fiducia lasciandomi lavorare con i ragazzi. Riparto da quanto di buono è già stato seminato, con il desiderio di farlo crescere insieme". Vorremmo parlare con lei in particolare dei giovani, che idea si è fatto? "L’impressione è positiva: mi sembrano educati e disponibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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