In Campania nasce “GenerAzione CreAttiva”, un progetto dedicato ai giovani tra i 18 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. La regione presenta una delle percentuali più alte di NEET in Europa, con quasi un giovane su tre in questa fascia d’età. La realtà locale si caratterizza per fragilità sociali e un potenziale ancora inespresso, che il progetto mira a coinvolgere attraverso attività creative.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Creatività contro il disagio giovanile: in Campania nasce “GenerAzione CreAttiva”

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