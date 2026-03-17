A Crans Montana, si è scoperto che le uscite di sicurezza del Constellation erano state sigillate, secondo quanto denuncia il padre di una vittima che coinvolge il figlioccio dei Moretti, Jean Marc Gabrielli. A Milano, il 17 marzo 2026, si sono verificati aggiornamenti sull'inchiesta con nuovi indagati e accuse, mentre alcuni ragazzi ancora ricoverati hanno ricevuto visite, tra cui quella di Achille Lauro.

Milano, 17 marzo 2026 – Da una parte il lungo, doloroso, cammino dei ragazzi ancora ricoverati che ieri per qualche ora è stato “alleggerito“ dalla visita di Achille Lauro, dall’altra l’inchiesta, i nuovi indagati e le nuove accuse. Sono passati due mesi e mezzo dalla tragica notte del Constellation di Crans-Montana in cui, in seguito al rogo divampato nel locale seminterrato, morirono 41 persone, molte delle quali giovanissime e 116 rimasero ferite. Per la strage sono indagati i due proprietari del locale, Jacques e Jessica Moretti, con le accuse di omicidio, lesioni e incendio colposo, il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, l’attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica Christophe Balet e il suo predecessore Ken Jacquemoud, finiti nel mirino dei magistrati per i controlli dei sistemi antinincendio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crans Montana, “le uscite di sicurezza del Constellation erano sigillate”: il padre di una vittima denuncia il figlioccio dei Moretti Jean Marc Gabrielli

Articoli correlati

Crans- Montana, le accuse del "figlioccio" Jean-Marc Gabrielli: “Moretti non mi hanno formato sulle procedure di sicurezza”Inoltre, oggi davanti ai pm comparirà Christophe Balet, responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana, indagato per i presunti mancati...

Leggi anche: “Jacques e Jessica? Li stimo enormemente, fanno le cose con passione. Gli estintori c’erano, Cyane una ragazza straordinaria”: parla Jean-Marc Gabrielli, il “figlioccio” di Moretti

Una selezione di notizie su Crans Montana

Temi più discussi: Il buttafuori del Constellation: Ho visto la morte e la polizia non è intervenuta; Crans Montana, i Moretti sospettati di varie frodi: l'impero di carta e i prestiti facili; Crans Montana, le uscite di sicurezza del Constellation erano sigillate: il padre di una vittima denuncia il figlioccio dei Moretti Jean Marc Gabrielli; Crans-Montana, il buttafuori del Constellation: Fuori dal locale nessun aiuto dalla polizia.

Crans-Montana, il padre di una vittima denuncia il figlioccio dei Moretti: Bloccato una via di fugaNuove testimonianze mettono in dubbio la prima versione fornita dai titolari del locale. Una guardia giurata sostiene che alcune uscite sarebbero state chiuse per impedire ai clienti di entrare o usci ... ilgiornale.it

Crans-Montana, denunciato anche il figlioccio dei MorettiA presentare l'esposto contro Jean-Marc Gabrielli, il padre di una vittima. L'uomo avrebbe deciso insieme ai titolari del bar Le Constellation di tenere chiuse tutte le uscite di sicurezza a Capodanno ... adnkronos.com

A Sanremo aveva dedicato ai ragazzi vittime del rogo di Capodanno a Crans-Montana la sua “Perdutamente”, la stessa canzone che Achille Barosi, una delle giovani vittime, amava cantare insieme a sua madre e le cui note avevano accompagnato il suo fun - facebook.com facebook

Achille Lauro al Niguarda per incontrare i ragazzi feriti di Crans-Montana #crans-montana x.com