Nella sala consiliare del Comune di Cosenza si è svolto un evento dedicato a donne e immigrazione, promosso dalla Fidapa sezione locale e dalla Consulta Intercultura, istituita nel 2022. L’iniziativa ha coinvolto diverse persone, creando un ambiente di confronto pratico sui temi dell’integrazione e dello sviluppo interculturale. L’incontro ha visto la partecipazione attiva di rappresentanti di varie realtà e comunità locali.

La sala consiliare del Comune di Cosenza si è trasformata in un laboratorio vivente dove il dialogo interculturale ha preso forma concreta, grazie all’iniziativa congiunta della Fidapa sezione di Cosenza e della Consulta Intercultura istituita nel 2022. L’evento, intitolato Donne e comunicazione interculturale nella sfera pubblica, non è stato una semplice riunione formale ma un punto di svolta per ridefinire il ruolo delle donne come motori attivi della coesione sociale. Mentre la città affronta le sfide dell’integrazione, l’incontro ha messo in luce come la diversità sia ormai una realtà strutturale da valorizzare piuttosto che un problema da gestire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza: donne e immigrazione diventano motore di sviluppo

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