Cos’è successo nel diciassettesimo giorno di guerra

Nel diciassettesimo giorno di guerra, l’ex presidente ha criticato i paesi europei per non aver supportato gli Stati Uniti sulla questione dello stretto di Hormuz. La tensione tra le parti si è intensificata, mentre le autorità militari continuano a monitorare gli sviluppi sul campo. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato dai governi coinvolti in merito a queste dichiarazioni.

Trump se l'è presa coi paesi europei perché non lo hanno assecondato sullo stretto di Hormuz, e in Libano gli sfollati sono più di un milione Lunedì nessun paese ha accolto la richiesta del presidente statunitense Donald Trump di mandare mezzi militari per scortare le navi commerciali nello stretto di Hormuz, che l’Iran blocca dall’inizio della guerra in Medio Oriente. Trump ha sostenuto che ci siano paesi disposti a sostenere il suo piano, ma non ha detto quali, e ha criticato lo scarso entusiasmo con cui gli alleati hanno accolto la sua proposta. La Francia è stata risparmiata dalle critiche di Trump, probabilmente perché è il paese europeo che finora ha spostato maggiori forze verso il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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