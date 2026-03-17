Cos’è la separazione delle carriere dei magistrati e le differenze tra PM e giudice

Il prossimo 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati a votare per un referendum costituzionale che riguarda la riforma della giustizia approvata dal Parlamento. La consultazione popolare si concentra sulla separazione delle carriere dei magistrati e sulle differenze tra pubblico ministero e giudice. La modifica riguarda il modo in cui vengono organizzati e distinti i ruoli all’interno del sistema giudiziario italiano.

Gli italiani saranno chiamati a esprimersi alle urne il 22 e 23 marzo per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia varata dal Parlamento. Tra i punti presenti su cui il testo va a intervenire anche quello della separazione delle carriere. Si tratta di un tema che riguarda l’organizzazione della magistratura e il rapporto tra giudici e pubblici ministeri. Per capire cosa cambierebbe con la riforma è necessario prima comprendere come funziona oggi il sistema giudiziario italiano. Come si diventa magistrati oggi. Attualmente chi vuole intraprendere la carriera nella magistratura deve superare un unico concorso pubblico nazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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