Durante l'afterparty degli Oscar di Vanity, Robby Hoffman ha trovato un orologio di diamanti rotto lasciato a terra. L'oggetto, decorato con numerosi diamanti, si trovava sul pavimento del locale. La scoperta è stata fatta durante la serata, senza ulteriori dettagli sulla provenienza o chi lo abbia smarrito.

Tutto il gotha del cinema internazionale, dopo la cerimonia più seguita al mondo, si ritrova a festeggiare la chiusura della lunga stagione dei premi. Ovvio, dunque, che non si tratti proprio di una festa qualunque: è un evento esclusivo dove le celeb danno libero sfogo, ancora una volta, alla loro creatività esibendo mise strabilianti e gioielli sfavillanti. Eppure, come spesso accade, l'imprevisto è dietro l'angolo: in mezzo alla folla si può perdere qualcosa senza rendersene conto. È quello che ha documentato la scrittrice Robby Hoffman che, attraverso il profilo Instagram, ha aiutato qualcuno a ritrovare non un «semplice» orecchino o un braccialetto, bensì un prezioso orologio di diamanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cosa si può trovare per terra all'afterparty degli Oscar? Un orologio tempestato di diamanti

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