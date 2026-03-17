Cosa si può trovare per terra all' afterparty degli Oscar? Un orologio tempestato di diamanti
Durante l'afterparty degli Oscar di Vanity, Robby Hoffman ha trovato un orologio di diamanti rotto lasciato a terra. L'oggetto, decorato con numerosi diamanti, si trovava sul pavimento del locale. La scoperta è stata fatta durante la serata, senza ulteriori dettagli sulla provenienza o chi lo abbia smarrito.
Tutto il gotha del cinema internazionale, dopo la cerimonia più seguita al mondo, si ritrova a festeggiare la chiusura della lunga stagione dei premi. Ovvio, dunque, che non si tratti proprio di una festa qualunque: è un evento esclusivo dove le celeb danno libero sfogo, ancora una volta, alla loro creatività esibendo mise strabilianti e gioielli sfavillanti. Eppure, come spesso accade, l'imprevisto è dietro l'angolo: in mezzo alla folla si può perdere qualcosa senza rendersene conto. È quello che ha documentato la scrittrice Robby Hoffman che, attraverso il profilo Instagram, ha aiutato qualcuno a ritrovare non un «semplice» orecchino o un braccialetto, bensì un prezioso orologio di diamanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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