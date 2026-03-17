Cosa mangiare per avere una pelle più bella e luminosa

Alimenti specifici possono contribuire a rendere la pelle più bella e luminosa. Sono numerosi gli studi che indicano come alcuni cibi, ricchi di vitamine e antiossidanti, possano favorire un aspetto più sano e radioso dell’epidermide. Molti esperti consigliano di integrare nella dieta frutta, verdura e alimenti ricchi di nutrienti essenziali, evitando soluzioni troppo costose o trattamenti invasivi.

Esistono alimenti che rendono la pelle più sana, bella e luminosa? Certo che esistono! Quando si pensa a come migliorare l’aspetto dell'epidermide, di solito si ricorre a soluzioni drastiche: prodotti costosi, trattamenti di nuova generazione, massaggi, e chi più ne ha più ne metta. Sicuramente possono tutti aiutare a risolvere alcuni problemi cutanei. La realtà però è che il punto di partenza migliore è nel tuo frigorifero. O forse, in quello che ancora non c'è nel tuo frigorifero. La dieta è uno dei fattori di maggiore impatto sulle condizioni della pelle, proprio come l'esposizione al sole, i prodotti per la skincare e le condizioni ambientali come l'inquinamento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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