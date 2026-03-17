cosa cambia con le nuove leggi europee sui rimpatri

Il parlamento europeo ha approvato nuove normative che prevedono l’apertura di centri di rimpatrio situati al di fuori dell’Unione. Questi centri avranno il compito di gestire le procedure di espulsione di persone senza permesso di soggiorno. Le leggi stabiliscono anche le modalità di trasferimento e le condizioni di detenzione in queste strutture. La decisione riguarda direttamente le politiche migratorie e i sistemi di gestione dei migranti.

Il 9 marzo la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe) del parlamento europeo ha approvato gli emendamenti a una proposta della Commissione europea per la revisione delle procedure di rimpatrio nei paesi dell’Unione europea, il cosiddetto regolamento rimpatri. Proposto per la prima volta nel marzo 2025, rischia di rendere possibili deportazioni e violazioni sistematiche dei diritti umani delle persone straniere. Le nuove leggi sono passate grazie a un accordo tra i popolari e l’estrema destra. La norma prevede tra le altre cose la costruzione di “centri di rimpatrio” al di fuori dell’Unione europea, in paesi in cui le persone saranno trasferite con la forza in attesa di essere rimpatriate. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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