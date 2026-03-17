Cortona Leggere? È un gioco da bambini Nuovo incontro per genitori quasi perfetti

A Cortona si è svolto un nuovo incontro dedicato ai genitori, con il tema “Leggere? È un gioco da bambini”. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi genitori che hanno approfondito l’importanza della lettura per i più piccoli. La discussione si è concentrata su modalità e strategie per coinvolgere i bambini nel leggere, senza fare riferimento a cause o motivazioni specifiche.

Arezzo, 17 marzo 2026 – Cortona, « Leggere? È un gioco da bambini». Nuovo incontro per genitori quasi perfetti. Martedì 24 marzo un incontro dedicato all’importanza della lettura in età infantile. Ripartono gli incontri del ciclo «Pillole per genitori quasi perfetti»: martedì 24 marzo, dalle 16.30 alle 17,30 si terrà un nuovo appuntamento dedicato all’educazione dei più piccoli. L’incontro si svolgerà nella sala polivalente di Terontola, in via dei Combattenti, grazie all’organizzazione di Polis, la collaborazione con Auser e il contributo dell’Amministrazione comunale. Interverranno Laura Fedeli, pediatra e formatrice Nati per leggere; Renzo Paradisi, direttore Cos Educazione alla salute Asl Tse e le volontarie di Nati per leggere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, «Leggere? È un gioco da bambini». Nuovo incontro per genitori quasi perfetti Articoli correlati Leggi anche: Cortona, come giocare con i propri figli. Nuovo incontro per «Genitori quasi perfetti» Cortona, annullato l’incontro per «Genitori quasi perfetti» del prossimo 24 febbraioArezzo, 18 febbraio 2026 – Cortona, annullato l’incontro per «Genitori quasi perfetti» del prossimo 24 febbraio. Approfondimenti e contenuti su Cortona Leggere È un gioco da bambini... Discussioni sull' argomento ?La Toscana del vino, un incredibile puzzle; Un monastero del XV secolo è oggi un hotel, dove vivere un’esperienza fra benessere e cucina; Kabel, Novelli: Bene contro Cortona. Otteniamo i playoff il prima possibile; L'immagine di Cortona fa il giro del mondo. Cortona, «Leggere? È un gioco da bambini». Nuovo incontro per genitori quasi perfettiArezzo, 17 marzo 2026 – Cortona, « Leggere? È un gioco da bambini». Nuovo incontro per genitori quasi perfetti. Martedì 24 marzo un incontro dedicato all’importanza della lettura in età infantile. Rip ... lanazione.it A Cortona torna la Mostra dei bovini di razza Chianina - facebook.com facebook Oggi #13marzo a Il Territorio Parla dalla #Valtellina di Arianna Fontana alla #Sicilia che celebra Sebastiano Tusa, fino all'app Paese Mio di Cortona. Ascolta il podcast x.com