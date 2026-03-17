Corpo a corpo con l’immateriale

Itinerari critici Il ritorno in libreria, per Einaudi, del «Postmodernismo» di Fredric Jameson, che originariamente uscì nel 1991 per i tipi di Duke University Press È una bella notizia, quella del ritorno in libreria di Postmodernismo, ovvero, La logica culturale del tardo capitalismo (Einaudi, pp. 552, euro 30), probabilmente il testo più noto di Fredric Jameson, originariamente comparso nel 1991 per i tipi di Duke University Press. Il merito della prima traduzione integrale va a Fazi, che l’aveva pubblicato nel 2007, con una riuscita e scrupolosa traduzione di Massimiliano Manganelli (per fortuna riproposta dalla riedizione einaudiana) e una ricca e articolata postfazione di Daniele Giglioli (anch’essa rilanciata per l’occasione, non senza una brillante coda di aggiornamento). 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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