Controlli in sale gioco | alcoltest tariffari divieti di fumo e misure di sicurezza assenti

Nella giornata di lunedì 16 marzo, un'operazione del Questore ha coinvolto tre sale slot tra Dalmine e Treviolo, con controlli mirati a verificare il rispetto delle normative. Durante le ispezioni sono stati effettuati alcoltest ai dipendenti, controlli sui tariffari, e sono state riscontrate assenze di divieti di fumo e misure di sicurezza adeguate. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati delle verifiche.

Nell’ambito di un piano di verifiche disposto dal Questore e finalizzato al rispetto delle normative previste nelle sale slot, nel pomeriggio di lunedì 16 marzo sono state controllate tre attività tra Dalmine e Treviolo. Dall’inizio del 2026 sono in totale otto gli esercizi ispezionati dagli agenti. I controlli, coordinati dalla Divisione Amministrativa della Questura con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, hanno evidenziato diverse irregolarità: assenza dell’etilometro per l’alcoltest a disposizione dei clienti, mancanza della cartellonistica sul divieto di fumo, dell’attestazione del corso sulla prevenzione della ludopatia per il gestore e degli orari di apertura e chiusura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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