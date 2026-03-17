Controlli della Questura nelle sale gioco | alcoltest assenti e cartelli mancanti

Nella giornata di lunedì 16 marzo, le forze di polizia hanno effettuato controlli in tre sale gioco tra Dalmine e Treviolo, nell’ambito di un piano volto a verificare il rispetto delle normative. Durante le ispezioni, è stato riscontrato che alcune sale non avevano installato cartelli informativi e mancavano gli alcoltest, strumenti obbligatori per legge.

Nell’ambito di un piano di verifiche disposto dal Questore e finalizzato al rispetto delle normative previste nelle sale slot, nel pomeriggio di lunedì 16 marzo sono state controllate tre attività tra Dalmine e Treviolo. Dall’inizio del 2026 sono in totale otto gli esercizi ispezionati dagli agenti. I controlli, coordinati dalla Divisione Amministrativa della Questura con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, hanno evidenziato diverse irregolarità: assenza dell’etilometro per l’alcoltest a disposizione dei clienti, mancanza della cartellonistica sul divieto di fumo, dell’attestazione del corso sulla prevenzione della ludopatia per il gestore e degli orari di apertura e chiusura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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